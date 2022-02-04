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Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 135 bini aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Kolombiya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 135 bini aştı

Kolombiya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bini geçti. Öte yandan nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

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