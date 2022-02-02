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CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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CNN’in üst yöneticisi Jeff Zucker istifa etti

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker, kurumda çalışan bir iş arkadaşı ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıkladı. Zucker, istifa kararının bir kurum çalışanı ile rızaya dayalı ilişkisinin ortaya çıkmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

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