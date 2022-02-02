AB'de doğal gaz alarmı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, enerji fiyatlarının yüksek, piyasaların oynak olduğunu anımsatarak, Birliğin doğal gaz depolarındaki seviyenin geçen yıla göre daha düşük düzeyde bulunduğunu söyledi.
Simson, Avrupa Parlamentosu (AP) Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesinde, son dönemde artış gösteren doğal gaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.
Aralık ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarının tarihi zirvelere çıktığını hatırlatan Simson, söz konusu dönemde toptan gaz fiyatlarının megavatsaat fiyatının 180 avroya kadar tırmandığını belirtti.
Simson, Avro Bölgesi'ndeki enflasyon oranının yarısının enerji ürünlerindeki fiyat artışından kaynakladığını hatırlattı.
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teslimatları, ılımlı iklim koşulları ve sanayi tüketiminin azalması sonucunda fiyatların bir ölçüde gerilediğine işaret eden Simson, "Jeopolitik tansiyon nedeniyle enerji fiyatları yüksek ve piyasalar oynak olmayı sürdürüyor." ifadesi kullandı.
Simson, AB gaz depolarındaki seviyenin devamlı azaldığını vurgulayarak, "Halihazırda gaz depoları yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. Bu geçmiş yılların aynı döneminin yüzde 10 daha altında." diye konuştu.
Avrupa'ya gaz akışında da olağandışılık yaşandığına dikkati çeken Simson, Batı Avrupa'ya gaz akışı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldığını anlattı.
Simson, enerji piyasalarını yakından takip edeceklerini, olası çeşitli senaryolara yönelik hazırlıklar yapacaklarını belirtti.
Uzun vadede yenilenebilir kaynaklara yatırım ve enerjide arz çeşitlendirmenin önemine işaret eden Simson, 4 Şubat'ta Azerbaycan'daki Güney Gaz Koridoru bakanlar toplantısında ve 7 Şubat'ta AB-ABD Enerji Konseyi'ne katılacağını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? Şubat kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır?
- Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu mu?
- 3 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta...
- ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! 5-8 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Tarih açıklandı! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur atama kura çekimi ne zaman?
- 3 Şubat hangi kandil? Yarın ne kandili var? 2022 Regaip, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Kadir Gecesi ne zaman?
- 2 Şubat iftar saatleri: Diyanet akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri...
- Gomis, Alanyaspor Galatasaray maçında oynayacak mı? 2022 Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
- Üç aylar ile ilgili hadisler: Diyanet Recep ayı önemi nedir? Recep ayının faziletleri nelerdir?
- Üç aylarda hangi dualar okunur? Diyanet Recep ayı , Şaban ayı, Ramazan ayı duaları nedir? İşte 3 aylar duaları...
- Diyanet açıklaması: Üç aylarda neler yapılır? 3 aylarda hangi tesbihler çekilir? Üç aylar ibadetleri...
- Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2 Şubat 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası tarih açıklandı mı?