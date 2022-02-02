Viyana’da ATİB Merkez Camii’ne saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

ATİB Başkanı Fatih Yılmaz saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "ATİB Merkez Camisi'nin giriş katındaki camların kırılması suretiyle bir saldırıda bulunulmuştur. Kamera kayıtlarından elde edilen görüntülere göre söz konusu kişiler saldırı esnasında terör örgütü sempatizanlarının yaptığı işareti yapmaktadırlar. Üç ayların başlangıcı olan böyle bir günde buradaki millet varlığımızın dişinden tırnağından artırarak inşa ettikleri merkez camimize yapılan alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Güvenlik güçleri ile irtibata geçilmiş olup, faillerin bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezalarının verilmesi talebi kendilerine iletilmiştir" dedi.