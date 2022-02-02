Viyana'da ATİB Merkez Camii'ne saldırı! Görüntüler ortaya çıktı
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda giriş katın camları kırıldı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ATİB yöneticilerinin emniyet güçleriyle irtibata geçerek gerekli girişimlerde bulunduğunu belirtti.
Viyana'da kimliği belirsiz kişiler, ATİB Merkez Camisi'ni hedef aldı.
ATİB Başkanı Fatih Yılmaz saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "ATİB Merkez Camisi'nin giriş katındaki camların kırılması suretiyle bir saldırıda bulunulmuştur. Kamera kayıtlarından elde edilen görüntülere göre söz konusu kişiler saldırı esnasında terör örgütü sempatizanlarının yaptığı işareti yapmaktadırlar. Üç ayların başlangıcı olan böyle bir günde buradaki millet varlığımızın dişinden tırnağından artırarak inşa ettikleri merkez camimize yapılan alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Güvenlik güçleri ile irtibata geçilmiş olup, faillerin bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezalarının verilmesi talebi kendilerine iletilmiştir" dedi.
"MASKELİ SALDIRGANLAR ADALETE TESLİM EDİLSİN"
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ATİB yöneticilerinin emniyet güçleriyle irtibata geçerek gerekli girişimlerde bulunduğunu belirtti.
Büyükelçi Ceyhun, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'in de ATİB'i ziyaret ederek bilgi aldığını aktardı.
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