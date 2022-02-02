02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Japonya'da Kovid-19 vakalarında bir ilk! Güney Kore'de rekor sayıda günlük vaka bildirildi

Japonya'da Kovid-19 vakalarında bir ilk! Güney Kore'de rekor sayıda günlük vaka bildirildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
ABONE OL
Japonya’da Kovid-19 vakalarında bir ilk! Güney Kore’de rekor sayıda günlük vaka bildirildi

Japonya'da Kovid-19 salgınının başından beri günlük vaka sayısı ilk kez 90 binin üzerine çıktı. Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayıları, salgının başından bu yana ilk kez 20 bini aştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA