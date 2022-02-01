Suudi Arabistan'dan radikal karar! Bayrak, arma ve milli marş değişiyor
Suudi Arabistan'da "danışma konseyi" niteliğindeki Şura Meclisi, ülkenin 1973 yılında kraliyet tarafından yayımlanan kararnameyle kabul edilen “bayrak, arma ve milli marş” sisteminde güncel değişikliğe gidilmesi yönünde karara vardı.
Arap Yarımadası'nın en büyük ülkesi olan Suudi Arabistan, yeşil zemin üzerine Kelime-i Tevhid ve kılıç simgesinin yer aldığı milli bayrağında değişikliğe gidiyor. Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, bayrak sistemi değişikliğini içeren yasa tasarısı, Suudi Arabistan Şura Meclisi Güvenlik ve Askeri İşler Komitesi'nin yürüttüğü incelemeler neticesinde kabul edildi.
Sa'd el-Uteybi tarafından gündeme getirilen ve Şura'ya sunulan yasa tasarısı, henüz Kral Selman bin Abdulaziz'in onayını almadı. Eş-Şarku'l-Avsat gazetesi ise kararın kapsamının "bayrak, arma ve milli marş "sistemiyle sınırlı olacağını aktardı.
Suudi medyasında yer alan kimi yorumlara göre, bayrağın şekli ve içeriği genel olarak sabit tutulacak ve bayrağın standartlarının belirlenmesi için değişiklik yapılacak. Öte yandan, ülkenin bayrağında yer alan Kelime-i Tevhid'in ve kılıç simgesinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına yönelik henüz net bir açıklama bulunmuyor.
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