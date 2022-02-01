Suudi Arabistan’dan radikal karar! Bayrak, arma ve milli marş değişiyor

Suudi medyasında yer alan kimi yorumlara göre, bayrağın şekli ve içeriği genel olarak sabit tutulacak ve bayrağın standartlarının belirlenmesi için değişiklik yapılacak. Öte yandan, ülkenin bayrağında yer alan Kelime-i Tevhid'in ve kılıç simgesinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına yönelik henüz net bir açıklama bulunmuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN