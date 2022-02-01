Akılalmaz sevgili oyunu! Fidye almak için yaptı: Hapis cezasına çarptırıldı

İLMEK İLMEK İŞLEDİĞİ PLAN ORTAYA ÇIKTI

Eski sevgilinin mesajı gördükten sonra durumu polise bildirmesi üzerine Jumeaux'nun planı bir anda ortaya çıktı. Kendisini kaçırılmış gibi gösteren Jumeaux polise verdiği ifade de fidye parasını ailesine Noel hediyesi almak için istediğini itiraf etti.

HAPİS VE PARA CEZASI ALDID

'Şantaj' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarıyla hakkında dava açılan Jumeaux Preston Kraliyet Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hapis cezası aldı. Ayrıca, 156 sterlin (2 bin 818 lira) de para cezası ödeyecek.