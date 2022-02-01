Akılalmaz sevgili oyunu! Fidye almak için yaptı: Hapis cezasına çarptırıldı
Blackpool şehrinde gerçekleşen bir kaçırılma olayı dünya medyasında oldukça ses getirmişti. Leah Jumeaux adlı bir kadın erkek arkadaşının kendisinden terk etmesinin ardından tuhaf bir plan yaptı. Ayrılan sevgilisine elleri ve kolları bağlı bir resmini yollayan Jumeaux, kaçırıldığını söyledi ve fidye istedi. İşte akılalmaz sevgili oyununun çarpıcı detayları…
Oldukça ses getiren olayın sır perdesi polis ifadelerinde gün yüzüne çıktı.
Jumeaux adlı kadın, yanındaki silahlı adamlarla beraber ağzı bağlanmış hareket edemez haldeki fotoğrafıyla eski sevgilisini korkuttu.
2 BİN STRELİN FİDYE İSTEDİ
Genç kadının kaçırıldığı belirtilen mesajda sağ salim sevdiklerine kavuşabilmesi için 2 bin sterlin fidye ödenmesi isteniyordu.
İLMEK İLMEK İŞLEDİĞİ PLAN ORTAYA ÇIKTI
Eski sevgilinin mesajı gördükten sonra durumu polise bildirmesi üzerine Jumeaux'nun planı bir anda ortaya çıktı. Kendisini kaçırılmış gibi gösteren Jumeaux polise verdiği ifade de fidye parasını ailesine Noel hediyesi almak için istediğini itiraf etti.
HAPİS VE PARA CEZASI ALDID
'Şantaj' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarıyla hakkında dava açılan Jumeaux Preston Kraliyet Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hapis cezası aldı. Ayrıca, 156 sterlin (2 bin 818 lira) de para cezası ödeyecek.
"AİLESİNE HEDİYE ALMAK İÇİN…"
Blackpool kentinin sınırlarında yer aldığı Lancashire Polisi'nden dedektif Lisa Carr ise "Jumeaux'nun yaptıkları tuhaf ve kabul edilemez. Eski erkek arkadaşından para sızdırmak için böyle bir yola başvurmuş ailesine hediye almak için. Polis devreye girince işin aslı kısa sürede anlaşıldı. Umarım cezasını çekerken yaptığı büyük hatalardan ders çıkarma şansı olur." ifadelerini kullandı.
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