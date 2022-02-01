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Fransa'da Müslümanlara alçak saldırı! Hadlerini iyice aştılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Fransa’da Müslümanlara alçak saldırı! Hadlerini iyice aştılar

Fransa’nın Toulouse kentinde, dün Müslümanlara ait bir cenaze evinin de içerisinde bulunduğu dükkanların yer aldığı merkezin önüne iç organları çıkarılmış domuz kafası ile derisi bırakıldı.

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