Fransa’yı sallayan olay! Eric Zemmour’un danışmanından 18 yaşındaki erkeğe tecavüz iddiası

"SENARYO GÜZEL YAZILMIŞ"

Zemmour'un kampanyasını karalamak için yapılan bir iftiradan söz eden Ubeda, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Senaryo güzel yazılmış, Gerçek bir şeye dayanmıyor" dedi.Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan ve #MeToo'nun bir başka kurbanı olduğunu iddia eden Uberda mesaında şu ifadelere yer verdi;