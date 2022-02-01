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ABD Dışişleri: İran ile nükleer anlaşma için birkaç haftalık süre kaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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ABD Dışişleri: İran ile nükleer anlaşma için birkaç haftalık süre kaldı

ABD Dışişleri, İran ile nükleer müzakereler konusunda artık son aşamaya geldiklerini, İran'ın birkaç hafta içinde anlaşmaya dönmemesi halinde anlaşmaya dönüşün mümkün olmayacağını açıkladı.

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