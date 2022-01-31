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ABD'nin Las Vegas eyaletinde korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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ABD’nin Las Vegas eyaletinde korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti

ABD'deki Kuzey Las Vegas polis departmanı bölgede meydana gelen trafik kazası hakkında açıklama yaptı. 5 araca çarpan aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişi de dahil toplam 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

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