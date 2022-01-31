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BAE saldırıyı açıkladı: Füze saldırısı imha edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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BAE saldırıyı açıkladı: Füze saldırısı imha edildi

Son dakika haberleri... BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Husilerin ülkeye balistik füze saldırısı hava savunma sistemlerince imha edildi." ifadelerini kullandı.

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