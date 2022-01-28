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İsrail polisi 2 Filistinli çocuğu kar topu attıkları gerekçesiyle gözaltına aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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İsrail polisi 2 Filistinli çocuğu kar topu attıkları gerekçesiyle gözaltına aldı

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te kendilerine kar topu attıkları gerekçesiyle 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Bölgede İsrail güçlerince gözaltına alınanların sayısının 45'e yükseldiği de bildirildi.

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