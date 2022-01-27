Son dakika: Türkiye Katar ve Taliban Kabil Havalimanı için anlaştı
Son dakika haberleri... ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrası oluşan belirsizlik ortamı yerini diplomatik çabalara bıraktı. Katar ile Türkiye'nin hamleleri ise takdire şayandı. Yeni gelen haber ise kardeş ülke Katar ve Türkiye'nin başarısını bir kez daha ortaya koydu. Katar, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletilmesiyle ilgili Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte haberin ayrıntıları...
SON DAKİKA: Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başkent Doha'da düzenlenen heyetler arası üçlü toplantının sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.
MÜZAKERELERİN SON TURU GELECEK HAFTA
Tarafların görüşmelerin gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri aktarılan açıklamada, müzakerelerin son turunun gelecek hafta Doha'da yapılacağı kaydedildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, Katar ve Türkiye heyetlerinin Taliban geçici hükümetiyle Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletimi konusunda Kabil'de iki gün boyunca yoğun müzakereler yürüttüğünü duyurmuştu.
Katar ve Türk heyetleri arasında 2021 Aralık ayı sonlarında Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin görüşmeler yapılmış ve Türkiye ile Katar'dan iki şirket arasında eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.
Taliban, 2021 Haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.
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