Son dakika: Türkiye Katar ve Taliban Kabil Havalimanı için anlaştı

Katar ve Türk heyetleri arasında 2021 Aralık ayı sonlarında Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin görüşmeler yapılmış ve Türkiye ile Katar'dan iki şirket arasında eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.