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Yunanistan’da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2022
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Yunanistan’da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor

Yunanistan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Alexis Çipras, meclis oturumunda Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine eleştiride bulunarak, güven oylaması talep etti.

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