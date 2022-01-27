Rusya’dan flaş açıklama: Rus ve Ukrayna halkları arasındaki savaş fikrini kabul etmiyoruz

Zaytsev, "Rusya'nın kimseye saldırmak istemediğini defalarca açıkladık. İki halk arasındaki savaş fikrini dahi kabul etmiyoruz. Ancak, Ukrayna'yı yönlendiren denizaşırı güçler farklı düşünüyor. Onlar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve tüm Batı dünyasını kendisine karşı çevirmesi gerektiği yönündeki senaryoya bağlı kalma niyetindeler." yorumunda bulundu.

Ukrayna'nın Donbas meselesi ile ilgili müzakere sürecini "sabote ettiğini" ifade eden Zaytsev, "Ukrayna yönetimini, bağımsız hareket etmeye, kendi ülkesi ile vatandaşlarının çıkarlarını düşünmeye ve Dontesk ve Lugansk ile doğrudan diyalog içinde meseleye siyasi bir çözüm bulmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.