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Bir ilk: Robot insan yardımı olmadan ameliyat yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Bir ilk: Robot insan yardımı olmadan ameliyat yaptı

ABD'de ilk kez Star isimli bir robot, insan yardımı olmadan ameliyat gerçekleştirdi. Kısıtlı hareket ve görüş alanına rağmen robotun ameliyatı başarıyla yapması takdir topladı.

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