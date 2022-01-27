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Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne füze! Bir ay içinde 6. deneme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne füze! Bir ay içinde 6. deneme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nükleer füze denemelerini artırdı. Güney Kore'den yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin 1 ay için de 6. kez test atışları yaptığını açıkladı. Yapılan duyuruda 'nükleer füze' ifadelerine yer verildi.

Kısa ve uzun menzilli füze denemelerine, komşu ülkelerden gelen itirazlara rağmen ara vermeyen Kuzey Kore, bu kez Japon hükümetini tedirgin eden bir test gerçekleştirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek olan bir füze denemesi yaptığını bildirdi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi yaptığını ifade etti.

BİR AY İÇİNDE ALTINCI FÜZE

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, füzelerin, Kuzey Kore'nin doğusundaki Hamhung bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 08.00'de fırlatıldığını belirtti.

Açıklamada, "20 kilometre irtifada 190 kilometre seyreden kısa menzilli füzelerin balistik olma ihtimalinin" yüksek olduğu bildirildi. Japonya hükümeti, füzelerin Japon Denizi'ne, ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı.

Denemeyi "oldukça talihsiz" olarak nitelendiren Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Ulusal güvenliğe yönelik tehdit hissedilmediğini belirten Kişida, denemeye ilişkin protesto notalarının Pyongyang yönetimine iletildiğini söyledi. Kyodo ajansı son denemelerle birlikte Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana 6. kez füze fırlattığını aktardı.

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