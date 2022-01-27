Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne füze! Bir ay içinde 6. deneme

Kısa ve uzun menzilli füze denemelerine, komşu ülkelerden gelen itirazlara rağmen ara vermeyen Kuzey Kore, bu kez Japon hükümetini tedirgin eden bir test gerçekleştirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek olan bir füze denemesi yaptığını bildirdi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi yaptığını ifade etti.