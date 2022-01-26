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Son dakika: Danimarka'da tüm kısıtlamalar kaldırılıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Son dakika: Danimarka’da tüm kısıtlamalar kaldırılıyor

Son dakika haberleri... Danimarka, Kovid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkarma ve 1 Şubat itibarı ile tüm kısıtlamaları kaldırma kararı verdi.

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