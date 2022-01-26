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Son dakika: Rus savaş gemileri Karadeniz’de tatbikat yapacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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Son dakika: Rus savaş gemileri Karadeniz’de tatbikat yapacak

Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, 20’den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.

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