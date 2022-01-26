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ABD'de dehşet veren olay! Türk öğretmen cinayete kurban gitti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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ABD’de dehşet veren olay! Türk öğretmen cinayete kurban gitti

ABD’de yaşamını sürdüren Türk öğretmen Bengü Beachley boşanma sürecinde olduğu eşi John Beachley tarafından öldürüldü. Olay sonucunda Bengü Beachley’in annesini de yaralayan deliye dönmüş koca, en sonunda kendisini de vurarak intihar etti. Kan donduran olayın ayrıntılar görevliler tarafından araştırılıyor.

Uzun senelerdir ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Fauquier Country'de ikamet eden Türk kökenli öğretmen Bengü Beachley, boşanmak istediği kocası tarafından canice öldürüldü.

ANNESİNİ DE VURDU!

Olayı duyan ve Türk öğretmeni yakından tanıyanlar çok üzgün olduklarını iletti. Bengü Beachley'in hayatını kaybettiği bu olayda John Beachley tarafından vurulan ağır yaralı olan anne Semra Metin'in ise tedavisi sürüyor.

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Tüm dünyanın ortak sorunu olan kadın cinayetlerine maalesef ki bir yenisi daha eklendi. Fauquier Country Polis Ofisi'ne göre, geçtiğimiz pazar akşamı Virginia Bealeton'da yaşanan üçlü silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

KOMİSER AÇIKLAMA YAPTI

Polis ofisinde görevli komiser Steve Lewis, "30 yaşındaki Bengü Beachley, pazar günü akşam 20:45 sıralarında Bealeton'daki evinde ölü bulundu. Bengü Beachley'in eski kocası 51 yaşındaki John Beachley de evin içinde ölü bulundu. Dedektifler her ikisinin de bariz kurşun yaralarından öldüğünü söylüyor. Üçüncü bir şahıs da vuruldu ve iyileşiyor" açıklamasında bulundu.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİYDİ

Bengü Beachley 2018 yılından beri ABD'de dil öğretmenliği yapıyordu. Beachley'in çalıştığı okulun sözcüsü Tara Helkowski yaptığı açıklamada, "2018'den beri Grace Miller İlköğretim Okulu'nda ESL öğretmeni olan Bayan Bengü Beachley'in trajik kaybını size derin üzüntüyle bildiriyoruz." denildi.

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