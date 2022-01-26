ABD’de dehşet veren olay! Türk öğretmen cinayete kurban gitti

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Tüm dünyanın ortak sorunu olan kadın cinayetlerine maalesef ki bir yenisi daha eklendi. Fauquier Country Polis Ofisi'ne göre, geçtiğimiz pazar akşamı Virginia Bealeton'da yaşanan üçlü silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.