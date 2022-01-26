ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’ten Türkiye açıklaması: Vazgeçilmez bir müttefik

Büyükelçi, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki adaylığının onaylandığı oturumdaki ifadelerini hatırlatarak, "Türkiye, NATO'ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefiktir ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin, küresel barış ve güvenliğe yönelik çok ciddi tehditlere karşı koymak için birlikte çalışması, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, 2021 YILINDA TÜRKİYE'NİN İKİNCİ EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI KONUMUNA GELMİŞTİR"

Yazısında "Menfaatlerimiz, siyasi alanın ve güvenlik alanının ötesine uzanmaktadır." ifadelesini kullanan Flake, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, dengeli bir ticaret, yatırım, inovasyon ve iş birliği temelinde kurulmuş yakın bir ekonomik ortaklıktan fayda sağlamaktadır. Türkiye bugün, bazı en büyük ve en bilinen markalarımız da dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin Amerikalı şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Türk şirketleri Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı çalışmalar yürütmektedir ve ABD, 2021 yılında Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı konumuna gelmiştir. Kültürel, bilimsel ve eğitim alanındaki paylaşımlar da iki ülke halkını birbirine bağlamaktadır."

Flake, dış politikadaki kalıcı başarıların, farklı grupların ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştıklarında gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Washington'da hep söylediğimiz gibi; 'Parti siyaseti, suyun kıyısında biter.' Tam da bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndaki eski çalışma arkadaşlarım, gerek Demokratlar gerekse Cumhuriyetçiler, böylesine önemli bir ülkeye Büyükelçi olarak atanmamı oy birliğiyle teyit ettiklerinde büyük memnuniyet duydum." ifadelerine yer verdi.

"YAKIN DOSTLARIN HER ZAMAN YAPTIĞI GİBİ, İLİŞKİMİZDEKİ ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN İYİ NİYETLE GELİNEBİLİR"

ABD Başkan Joe Biden'ın Ankara'daki Büyükelçisi olarak görev yapacak olmaktan büyük bir onur duyduğunu vurgulayan Flake, "Türkiye zengin kültürü, derin tarihi ve muazzam potansiyeli olan bir ülke. Ülkelerimiz birlikte ve yakın çalışmayı sürdürürse, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin önünde daha güvenli, daha müreffeh ve daha mutlu bir gelecek olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Yakın dostların her zaman yaptığı gibi, ilişkimizdeki zorlukların üstesinden iyi niyetle gelinebilir." değerlendirmesini yaptı.

Flake, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduğunu belirterek, gelecek haftalarda İstanbul Başkonsolosluğu ile Adana Konsolosluğu'nu ziyaret edeceğini bildirdi.