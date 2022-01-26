ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya tehdidine karşı asker gönderiyor! ABD basınından dünyayı karıştıracak iddia

ALMANYA ÇEKİMSER

Bazı NATO üyelerinin bu konuda isteksiz olduğu belirtilen haberde, ABD'nin NATO üyeleri arasındaki bu isteksizliği "bay-pass etmek" için bir tür "istekliler koalisyonu" kurmaya çalıştığı iddia edildi. NATO'nun herhangi bir askeri karar alması için oy birliği gerekiyor.

Başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, Rusya ile gerilimin tırmandırılmasına taraftar değil.