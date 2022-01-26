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ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya tehdidine karşı asker gönderiyor! ABD basınından dünyayı karıştıracak iddia

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya tehdidine karşı asker gönderiyor! ABD basınından dünyayı karıştıracak iddia

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Rusya tehdidi karşısında NATO'nun doğu kanat ülkelerine asker yollamak için bir takım görüşmeler yaptığı iddia edildi. Amerikan medyasında çıkan haberde binlerce askerin baltık ülkeleri ve Polonya'ya gideceği belirtildi. İşte detaylar...

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, olası bir Rus tehdidine karşı destek gösterisi amacıyla NATO'nun doğu kanat ülkelerine asker göndermek üzere görüşmeler yaptığı iddia edildi.

YENİ BİR ADIM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri girişiminde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktifleştirilmesi halinde 8 bin 500 askeri teyakkuza geçiren ABD, Avrupa'da yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

BİNLERCE ASKER GİDECEK İDDİASI

Amerikan CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin birkaç Avrupa ülkesi ile NATO'nun doğu kanadını tahkim etmek için bölgeye binlerce asker konuşlandırmak üzere istişarelerde bulunduğu iddia edildi.

ÇOK SAYIDA ÜLKE KATILIYOR

Bahsi geçen ülkelerden bazılarının, İngiltere, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan olduğu savunulan haberde, Baltık ülkeleri ve Polonya'ya konuşlandırmak üzere her ülkeden bin askerin sevk edilmesinin düşünüldüğü ileri sürüldü.

ALMANYA ÇEKİMSER

Bazı NATO üyelerinin bu konuda isteksiz olduğu belirtilen haberde, ABD'nin NATO üyeleri arasındaki bu isteksizliği "bay-pass etmek" için bir tür "istekliler koalisyonu" kurmaya çalıştığı iddia edildi. NATO'nun herhangi bir askeri karar alması için oy birliği gerekiyor.

Başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, Rusya ile gerilimin tırmandırılmasına taraftar değil.

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