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Son dakika: ABD'ye ait F-35C uçağı Güney Çin Deniz’inde düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Son dakika: ABD’ye ait F-35C uçağı Güney Çin Deniz’inde düştü

Son dakika haberine göre ABD’ye ait bir F-35C uçağının emiye iniş sırasında güverteye çarpıp Güney Çin Denizi'nde düştüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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