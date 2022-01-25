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Bomba iddia sonrası İsrail casus yazılımı Pegasus'u üreten şirketin CEO'su Asher Levy istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Bomba iddia sonrası İsrail casus yazılımı Pegasus’u üreten şirketin CEO’su Asher Levy istifa etti

İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılımının üreticisi NSO Group'un üst yöneticisi (CEO) Asher Levy istifa ettiğini açıkladı. İstifanın "İsrail polisinin Pegasus yazılımıyla kendi vatandaşlarını da izlediği" yönündeki haberlerden bir hafta sonra gelmesi dikkati çekti.

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