ABD'de F-35 savaş uçağı düştü! İşte pilotun son durumu
ABD'nin gözdesi F-35 savaş uçaklarının sorunları devam ediyor. ABD'ye ait F-35C savaş uçağı, Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü. Kendini uçaktan fırlatmayı başaran pilot sağ olarak kurtarılırken, 7 personel yaralandı.
Geniş çaplı bir askeri tatbikat çerçevesinde Güney Çin Denizi'nde bulunan ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisinde dün facianın eşiğinden dönüldü. ABD'ye ait F-35C savaş uçağı, uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü.
ABD Pasifik Filosu Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın güvertede meydana geldiği kaydedilirken, kendini güvenli bir şekilde fırlatmayı başaran pilotun yakındaki sularda sağ olarak kurtarıldığı belirtildi.
Kaza hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, güvertede yaralanan 7 denizciden üçünün Filipinler'in Manila kentindeki bir tıbbi tesise gönderildiği ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Dört denizcinin tedavisinin ise gemide yapıldığı ifade edildi.
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