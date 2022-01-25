25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Ukrayna işgal edilirse yeni bir Çeçenistan olabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Ukrayna işgal edilirse yeni bir Çeçenistan olabilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2022
ABONE OL
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Ukrayna işgal edilirse yeni bir Çeçenistan olabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ile ilgili, "Ukrayna işgal edilirse yeni bir Çeçenistan vakası ortaya çıkabilir" yorumunda bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA