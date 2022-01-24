24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Çin 39 uçak birden kaldırdı!

Çin 39 uçak birden kaldırdı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
ABONE OL
Çin 39 uçak birden kaldırdı!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerinden (PLAAF) 39 uçağın, Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) olarak tanımladığı bölgeyi ihlal etti. Uçakların 34'ünün savaş uçağı, 4'ünün elektronik savaş uçağı ve birinin bombardıman uçağı olduğunu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA