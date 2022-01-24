ABD’den NATO kararı! Asker sevk edecek

Brifing sonrasında New York Times gazetesine konuşan bir savunma yetkilisi, Pentagon'un, Biden'a Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya toplamda 1000 ila 5 bin asker sevk edebileceklerini belirterek, gerilimin daha da tırmanması durumunda konuşlandırılan asker sayısını 10 katına kadar çıkarma seçeneğini de sunduğunu ifade etti.