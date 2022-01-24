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Almanya'da bir konferans salonunda silahlı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Almanya’da bir konferans salonunda silahlı saldırı

Almanya'nın güneybatısındaki Heidelberg şehrinde bulunan bir konferans salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Bölgeden aktarılan ilk bilgilere göre çok sayıda yaralı var.

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