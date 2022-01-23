23 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti

Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti

Son dakika... Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı. Peki, Armen Sarkisyan kimdir? Neden istifa kararı aldı? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı. Sarkisyan, yazılı açıklamasında, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti.

İŞTE İSTİFA NEDENİ

Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti. Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, "Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır." ifadesini kullandı.

2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan'ın görev süresi 2025'te doluyordu.

ARMEN SARKISYAN KİMDİR?

Armen Sarkisyan, 23 Haziran 1953 tarihinde Erivan'da doğdu.

Ermenistan'ın Londra büyükelçiliği ve Ermenistan başbakanlığı görevlerinde bulundu.

Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti ERMENİSTAN CUMHURBAŞKANI İSTİFA ETTİ

Erivan Devlet Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 23 yaşında öğretim üyesi oldu.

Cambridge Üniversitesi'nde ve Londra Üniversitesi Matematik Enstitüsü'nde 1984-1985 ve 1989-1991 yılları arasında yabancı araştırmacı ve öğretim üyeliği yaptı.

Ermenistan'da ilk kez Cumhurbaşkanı Parlamento tarafından seçildi.

Ermenistan Cumhuriyetinin 4. Devlet Başkanı iktidardaki koalisyondan, Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ve Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi'nden 65 vekilin aday gösterdiği Armen Sarkisyan olmuştu.

Türkiye ve Ermenistan arasında önemli gelişme TÜRKİYE VE ERMENİSTAN ARASINDA ÖNEMLİ GELİŞME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA