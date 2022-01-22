22 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA! Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem! 9 kişi yaralandı | Son depremler

SON DAKİKA! Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem! 9 kişi yaralandı | Son depremler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2022
ABONE OL
SON DAKİKA! Japonya’da 6,6 büyüklüğünde deprem! 9 kişi yaralandı | Son depremler

Son dakika haberine göre: Japonya'nın güneybatı bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 9 kişi yaralandı. Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmazken, bazı şehirlerde elektrik ve su kesintileri oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneydeki Kyuşu bölgesi açıklarında Hyuga-nada Denizi'nde yerel saatle 01.08'de ve 45 kilometre derinlikte 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Oita, Miyazaki, Koçi ve Kumamoto eyaletlerinde yoğun olarak hissedilen depremde Oita'da 5, Miyazaki'de ise 4 kişi yaralandı.

Büyüklüğü önce 6,4 olarak duyurulan ve daha sonra 6,6'ya güncellenen depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı. Bazı şehirlerde elektrik ve su kesintileri oldu.

Bölge genelinde Kyushu Electric Power (Kyuden) firmasının işlettiği nükleer santrallerde anormallik saptanmadığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA