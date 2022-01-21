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Son dakika: KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Son dakika: KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

Son dakika dünya haberleri | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi. Ataoğlu'nun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

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