22 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 864.000'i geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 864.000'i geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
ABONE OL
ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 864.000’i geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 321 artışla 864 bin 569'a çıktı. California can kaybında da 78 bin 482 ile ilk sırada bulunurken, Teksas'ta 77 bin 894, Florida'da 63 bin 164 kişi hayatını kaybetti.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 902 bin 818 artarak 70 milyon 212 bin 127 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 4 bin 321 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 864 bin 569'a çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

California, 7 milyon 624 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 845 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 323 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 78 bin 482 ile ilk sırada bulunurken, Teksas'ta 77 bin 894, Florida'da 63 bin 164 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,1'ine en az bir doz, yüzde 67,3'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 42,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 210 milyona yakın kişiye ikinci doz, 83 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA