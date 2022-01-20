20 Ocak 2022, Perşembe
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Son dakika: Liberya’da kilisede izdiham: 30 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Son dakika: Liberya’da kilisede izdiham: 30 ölü

Son dakika haberine göre Liberya’da New Kru kasabasında bir kilisede ayin sırasında meydana gelen izdihamda 17’si kadın, 11’i çocuk 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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