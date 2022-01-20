ABD Afganistan’da bir aileyi katletti! DEAŞ mensubu dedi bakın kim çıktı

Ayrıca, ABD'nin iddia ettiğinin aksine, uzmanlar tarafından incelenen video ve fotoğraflarda, vurulan araçta ikinci patlamanın izine rastlanmaması, patlayıcı madde taşınmadığına delil olarak gösterilmişti.

ABD, Afganistan topraklarını terk ederken, 29 Ağustos'ta Kabil'de "DEAŞ'ın Afganistan kolu DEAŞ/H unsurlarına ait olduğu ve Kabil'deki havalimanına saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla, saatlerce havadan takip edilen bir aracın vurulduğunu duyurmuştu.