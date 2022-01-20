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Fransa’da kuş gribi paniği! 1 milyon kümes hayvanı daha itlaf edilecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Fransa’da kuş gribi paniği! 1 milyon kümes hayvanı daha itlaf edilecek

Fransa’da kuş gribi salgınının yayılması nedeniyle 3 haftada 1 milyon kümes hayvanının daha itlaf edileceği duyuruldu. Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden kuş gribi salgınlarında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti. Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

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