Hindistan "INS Ranvir" savaş gemisinde patlama

İç kısımda meydana gelen patlamada 3 deniz personelinin hayatını kaybettiğini aktaran Sözcü, "Gemi mürettebatının hızlı şekilde duruma müdahale etmesiyle patlama kontrol altına alındı. Önemli bir maddi hasar yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Sözcü, savaş gemisinin Kasım 2021'den bu yana operasyonel konuşlandırmada olduğunu ve kısa sürede üs limanına geri döneceğini kaydetti.

Öte yandan olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.