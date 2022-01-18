19 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hindistan "INS Ranvir" savaş gemisinde patlama

Hindistan "INS Ranvir" savaş gemisinde patlama

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
ABONE OL
Hindistan INS Ranvir savaş gemisinde patlama

Hindistan'a ait "INS Ranvir" savaş gemisinde meydana gelen patlamada 3 denizcinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Öte yandan olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Donanma Sözcüsü yaptığı açıklamada, başkent Mumbai kentinde deniz tersanesindeki INS Ranvir muhrip gemisinde patlama meydana geldiğini belirtti.

İç kısımda meydana gelen patlamada 3 deniz personelinin hayatını kaybettiğini aktaran Sözcü, "Gemi mürettebatının hızlı şekilde duruma müdahale etmesiyle patlama kontrol altına alındı. Önemli bir maddi hasar yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Sözcü, savaş gemisinin Kasım 2021'den bu yana operasyonel konuşlandırmada olduğunu ve kısa sürede üs limanına geri döneceğini kaydetti.

Öte yandan olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA