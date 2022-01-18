Rusya'dan savaş hazırlığı! Doğu Avrupa'da top sesleri kesilmiyor
Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbass krizinde artan gerilim nedeniyle Rusya, Belarus'la birlikte savaş tatbikatlarına başladı. Belarus tarafından gelen açıklamaya göre 20 Şubat'a kadar devam edecek tatbikatlar iki aşamalı olacak. Kaç askerin tatbikatta görev aldığı ise açıklanmadı.
Rus birlikleri, askeri tatbikatlar için Belarus'a gitmeye başladı. Belarus Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak, "Belarus Cumhuriyeti, batı ve güney sınırları dahil olmak üzere, devam eden gerginlik nedeniyle savaşa hazırlık tatbikatlarına ev sahipliği yapıyor" denildi.
KAÇ ASKERİN DAHİL OLDUĞU BİLİNMİYOR
Rusya'nın bir müttefiki konumunda olan Belarus, yoğun bir diploması yürütüyor.
Bugün yapılan açıklamada, tatbikatarın iki aşamalı gerçekleşeceği bilgisi verildi.
Ancak Rusya ve Belarus'tan tatbikata kaç askerin katılacağına yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.
İKİ AŞAMALI TATBİKAT
Savunma Bakanlığı açıklamasının devamında 9 Şubat'a kadar devam edecek tatbikatlarda hızlı asker konuşlandırmaları, hükümet ile askeri tesislerin güvenlikleri ve ortak hava kuvvetleri atış tatbikatlarına odaklanacakları söylendi.
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