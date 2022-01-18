Rusya’dan savaş hazırlığı! Doğu Avrupa’da top sesleri kesilmiyor

Rus birlikleri, askeri tatbikatlar için Belarus'a gitmeye başladı. Belarus Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak, "Belarus Cumhuriyeti, batı ve güney sınırları dahil olmak üzere, devam eden gerginlik nedeniyle savaşa hazırlık tatbikatlarına ev sahipliği yapıyor" denildi.