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Fransa'da Twitter'a karşı harekete geçildi! Ülke direktörü yargılanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Fransa’da Twitter’a karşı harekete geçildi! Ülke direktörü yargılanıyor

Fransız mahkemesi, Valiliğin paylaşımı altına yorum yazan iki kullanıcının bilgilerini savcılıkla paylaşmadığı gerekçesiyle Twitter'ı ve Fransa direktörünü yargıladı. Savunma heyeti, Twitter'ın Fransa'nın yargı yetkisi dışında bulunduğunu ve iş birliği yapıp yapmama konusunda hür olduğunu mahkemeye iletti.

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