Hamas'tan işgalci İsrail'e misilleme! "Özgürlüğün Yumruğu" gerçekleri gözler önüne serecek
İsrail dünya siyaseti ve sahada olduğu kadar sinemada da işgalci olduğu Filistin topraklarında kendilerini haklı göstermek için harekete geçti. İsrail yapımı Fauda (Kaos) dizisininde Filistinliler terörist olarak gösterildi. Filistin'in Hamas örgütü de buna misilleme olarak "Özgürlüğün Yumruğu" adında karşı bir dizi ile yanıt verdi. Dizide İsrail'in Filistin topraklarında oynadığı kirli oyunlar gözler önüne serilecek.
Filistinli Hamas örgütü, İsrail yapımı olan ve Netflix, HBO ve Apple TV+ gibi platformlarda milyonlarca izleyiciyi kazanan Fauda (Kaos) dizisine rakip bir yapım için kolları sıvadı.
Fauda, İsrail Savunma Kuvvetleri'ni konu alırken, Hamas'ın Gazze TV stüdyosunda çekimlerine başlanan "Qabdat al-Ahrar" (Özgürlüğün Yumruğu) adlı dizinin ise, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 2018'de gerçekleştirdiği, 7 Hamas askeri bir İsraillinin ölümüyle sonuçlanan operasyonu ele aldığı belirtildi.
Dizinin yönetmeni Muhammed Soraya, Fauda gibi dizilerin "siyonist işgali" desteklediğini ve Filistin halkını suçladığını belirterek, "(diziyle), Denklemi tersine çevirmek, Filistin'in bakış açısını göstermek, direnişimizin ruhu hakkında bir drama yayınlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Nisan ayına kadar yaklaşık 30 bölümün yayınlanmasının planlandığı belirtildi.
İsrail'in en çok bilinen dizilerinden birisi olan Fauda (Kaos), 2015 yılında İsrail televizyonlarında yayınlanmaya başladı ve ardından uluslararası pazara açıldı. İsrailli bir ajanın hikayesinin anlatıldığı dizide, Filistinliler terörist olarak gösterildiği için tepki toplamıştı.
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