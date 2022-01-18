Hamas'tan işgalci İsrail'e misilleme! "Özgürlüğün Yumruğu" gerçekleri gözler önüne serecek

Dizinin yönetmeni Muhammed Soraya, Fauda gibi dizilerin "siyonist işgali" desteklediğini ve Filistin halkını suçladığını belirterek, "(diziyle), Denklemi tersine çevirmek, Filistin'in bakış açısını göstermek, direnişimizin ruhu hakkında bir drama yayınlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Nisan ayına kadar yaklaşık 30 bölümün yayınlanmasının planlandığı belirtildi.

İsrail'in en çok bilinen dizilerinden birisi olan Fauda (Kaos), 2015 yılında İsrail televizyonlarında yayınlanmaya başladı ve ardından uluslararası pazara açıldı. İsrailli bir ajanın hikayesinin anlatıldığı dizide, Filistinliler terörist olarak gösterildiği için tepki toplamıştı.