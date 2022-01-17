Kanada’da Pfizer’ın Kovid-19 Paxlovid hapına onay

ABD'li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

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Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olan "Paxlovid" isimli ilaca aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkeler kullanım onayı vermişti.

Antivirallere yönelik küresel ilginin artmasıyla Pfizer, yıl sonuna kadar 120 milyon tedavi kürünü dağıtmayı vadediyor.

MERCK'İN ÜRETTİĞİ İLACIN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç için Kanada Federal Sağlık Bakanlığına yaptığı acil kullanım onayı başvurusunun incelemesi de devam ediyor.

Merck, "Molnupiravir" adlı Kovid-19 ilacı için geçen ağustos ayında onay başvurusunda bulunmuştu.

İngiltere, Merck'in ürettiği Molnupiravir isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.