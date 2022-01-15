Son dakika: Komşu ülkede korkutan deprem! İran 5.1 büyüklüğünde sallandı - Son depremler listesi (2022)

SON DAKİKA DEPREM HABERİ... İran'in Kirman eyaleitnde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Kirman eyaletinde yer alan Sirch bölgesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez, depremin yerel saatle 17.05'te 12 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı. Depremde mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN