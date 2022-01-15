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Son dakika: Komşu ülkede korkutan deprem! İran 5.1 büyüklüğünde sallandı - Son depremler listesi (2022)

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Son dakika: Komşu ülkede korkutan deprem! İran 5.1 büyüklüğünde sallandı - Son depremler listesi 2022

İran'da yaşanan deprem korku ve paniğe neden oldu. Son depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak açıklanırken ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Son dakika gelişmesinin detaylar haberimizde...

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