Hollanda koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırıyor

KISITLAMALAR KADEMELİ OLARAK KALDIRILIYOR

Buna göre restoran, kafe, kültür ve eğlence sektörü dışındaki dükkanlar ve diğer işletmeler 15 Ocak'tan itibaren tekrar açılacak.

Kısmi kapanma sürecinde sadece kapıdan sipariş teslim edebilen bu işletmeler saat 17.00'e kadar içeri müşteri alabilecek.

Berber ve kuaför gibi temaslı gereken işletmeler açılacak.