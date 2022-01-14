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Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Endonezya’da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika haberine göre: Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasında bulunan Sunda Boğazı'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz yıllarda aynı bölgede tsunami meydana gelmiş 168 kişi hayatını kaybetmiş 745 kişi de yaralanmıştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasında bulunan Sunda Boğazı'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA TSUNAMİ MEYDANA GELMİŞTİ

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 168 kişinin yaşamını yitirdiği, 745 kişinin yaralandığı ve 30 kişi kaybolduğunu açıklamıştı.

Nugroho, Pandenglang bölgesindeki Banten'in, tsunamiden en çok etkilenen yer olduğunu belirtirken, bölge genelinde 430 ev ve 9 otelin yanı sıra 10 teknenin zarar gördüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetmişti.

TSUNAMİYİ YANARDAĞDAKİ SON PATLAMALAR FELAKETİ TETİKLEDİ

Bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki son patlamaların tsunamiye neden olmuş olabileceğini belirtilmişti. Yerel basında bölgede faaliyette olan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamaların ardından yeni ay nedeniyle oluşan gelgit olayı ve su altındaki toprak kaymasının, tsunamiyi tetiklemiş olabileceği ifade edildi.

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