Endonezya’da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA TSUNAMİ MEYDANA GELMİŞTİ

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 168 kişinin yaşamını yitirdiği, 745 kişinin yaralandığı ve 30 kişi kaybolduğunu açıklamıştı.

Nugroho, Pandenglang bölgesindeki Banten'in, tsunamiden en çok etkilenen yer olduğunu belirtirken, bölge genelinde 430 ev ve 9 otelin yanı sıra 10 teknenin zarar gördüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetmişti.