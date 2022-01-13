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Son dakika: Irak’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: Irak’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

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