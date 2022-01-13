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Son dakika: İngiltere iç istihbarat servisi MI5 uyardı: Çin ajanı İngiliz parlamentoya sızdı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: İngiltere iç istihbarat servisi MI5 uyardı: Çin ajanı İngiliz parlamentoya sızdı

İngiltere iç istihbarat servisi MI5, Çin vatandaşı bir kadının parlamenterleri etkilemeye çalıştığı uyarısında bulundu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

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