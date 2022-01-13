Son dakika: AB'den Rusya'ya ekonomik yaptırım
Son dakika... Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya'ya silah satışı da yapmıyor.
Açıklamada, yaptırımları uzatma kararının 16 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde Minsk anlaşmalarının uygulanmasına yönelik son değerlendirme neticesinde alındığı belirtildi.
SİLAH SATIŞI YASAK
Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.
Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı hassas teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.
6 AY UZATILDI
Yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2022'de son buluyordu.
YAPTIRIM NEDENLERİ
Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti.
Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.
AB'nin ekonomik yaptırımlar dışında Rusya'ya yönelik diplomatik tedbirler ile kişileri hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması gibi bireysel yaptırımları da bulunuyor.
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