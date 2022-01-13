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Son dakika: AB'den Rusya'ya ekonomik yaptırım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: AB’den Rusya’ya ekonomik yaptırım

Son dakika... Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya'ya silah satışı da yapmıyor.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımların 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırımları uzatma kararının 16 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde Minsk anlaşmalarının uygulanmasına yönelik son değerlendirme neticesinde alındığı belirtildi.

SİLAH SATIŞI YASAK

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.

Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı hassas teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

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6 AY UZATILDI

Yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2022'de son buluyordu.

YAPTIRIM NEDENLERİ

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

AB'nin ekonomik yaptırımlar dışında Rusya'ya yönelik diplomatik tedbirler ile kişileri hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması gibi bireysel yaptırımları da bulunuyor.

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