Son dakika: AB’den Rusya’ya ekonomik yaptırım

YAPTIRIM NEDENLERİ

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

AB'nin ekonomik yaptırımlar dışında Rusya'ya yönelik diplomatik tedbirler ile kişileri hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması gibi bireysel yaptırımları da bulunuyor.