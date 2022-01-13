Rusya'dan ABD'ye 2 devlet üzerinden tehdit
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ve NATO’nun Rusya’nın önem verdiği güvenlik konularına itiraz ettiklerini belirterek, "Yeni bir tur güvenlik görüşmesi yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü bu bir bakıma, görüş ayrılıkları nedeniyle görüşmelerin tıkandığı anlamına gelir." dedi. Açıklamalarının sonunda sözlerini sertleştiren Ryabkov, ABD'yi Küba ve Venezuela üzerinden tehdit etti.
Sergey Ryabkov, Rus RTVI kanalına verdiği röportajda, Rusya, ABD ve NATO arasında güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Batılı diplomatların, yalnızca kendi çıkarlarını ilgilendiren güvenlik konularında görüşmek istediklerini belirten Ryabkov, "Görüşmelerde 'hayır' kelimesi telaffuz edilmedi ancak Batı'ya daha uygun konularda konuşmak bizim için bir seçenek değil çünkü biz tam tersi konularla ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.
Ryabkov, ABD ve müttefiklerinin, Rusya'nın tekliflerindeki en anahtar konulara itiraz ettiklerini anlatarak, "NATO'nun genişlemesi konusuna kıyasla daha az önemli konularda ise ilave görüşmeler yapmayı kabul ediyorlar. Yeni bir tur güvenlik görüşmesi yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü bu bir bakıma görüş ayrılıkları nedeniyle görüşmelerin tıkandığı anlamına gelir." diye konuştu.
ABD ve NATO'nun, Rusya'nın taleplerini görmezden gelmesi halinde farklı "önlemler ve yöntemler" deneyeceğine işaret eden Ryabkov, taraflar arasındaki görüşmelerin farklı kanallar üzerinden devam edeceğinin altını çizdi.
"DİPLOMASİYE BİR ŞANS VERİLMELİDİR"
Ryabkov, ABD ve NATO'nun, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda orta noktada buluşmaya hazır olmadıklarını vurgulayarak, "Askeri uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e (Ukrayna konusunda) sürekli çeşitli seçenekler sunuyor. Bu, zor bir konu ve kamuoyunda ön plana çıkartılmamalıdır çünkü bu bile durumun tırmanmasına yol açar. Diplomasiye bir şans verilmelidir." görüşünü dile getirdi.
KÜBA VE VENEZUELA TEHDİDİ
Rusya'nın Küba ve Venezuela'daki askeri varlığını artırma konusunu değerlendirip değerlendirmediğine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Ryabkov, "Bunu teyit etmek veya ihtimal dışı bırakmak istemiyorum." dedi.
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