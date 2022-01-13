Rusya’dan ABD’ye 2 devlet üzerinden tehdit

Ryabkov, ABD ve müttefiklerinin, Rusya'nın tekliflerindeki en anahtar konulara itiraz ettiklerini anlatarak, "NATO'nun genişlemesi konusuna kıyasla daha az önemli konularda ise ilave görüşmeler yapmayı kabul ediyorlar. Yeni bir tur güvenlik görüşmesi yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü bu bir bakıma görüş ayrılıkları nedeniyle görüşmelerin tıkandığı anlamına gelir." diye konuştu.