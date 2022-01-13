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PKK Azez'de bomba yüklü araçla sivillere saldırdı

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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PKK Azez’de bomba yüklü araçla sivillere saldırdı

Terör örgütü PKK Suriye'deki alçak saldırılarına devam ediyor. Suriye'nin Azez bölgesine ilerleyen PKK bombalı araçla sivilleri hedef aldı. Teröristlerin kalleş saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

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